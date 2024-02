È in corso la manifestazione indetta da Cgil Gallura sulla vertenza sanità.

Tappa, questa mattina davanti al Giovanni Paolo II, della Marcia regionale per una sanità pubblica e di qualità, partita ieri da Sassari e che si concluderà a Cagliari il 9 febbraio.

In piazza per protestare contro liste d'attesa infinite, carenza d'organico, sanità non accessibile a tutti e criticità legate alle esigenze delle persone con disabilità.

