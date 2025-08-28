Fino allo scorso anno era presente nel pellegrinaggio a Lourdes, con l'Oftal, con la classica divisa da dama. Rina Zizi è morta ieri ad Olbia, circondata dall'affetto dei figli, nipoti e pronipoti. Moglie di Vittorio Maccioni, sindaco di Orune dal 1960 fino al 65.

Aveva 104 anni, ex insegnante, originaria di Orune, da anni viveva ad Olbia, dove è stata sempre impegnata nel volontariato, come dama dell'Oftal, l'associazione che raccoglie i disabili e malati di tutta l'isola, nei pellegrinaggi a Lourdes.

Amica di Antonio Pigliaru, del quale è stata compagna di scuola, Rina Zizi ha trascorso la sua vita vicino ai sofferenti e ai più deboli.

Era la veterana dell'Oftal e gli ultimi anni era sempre presente nei pleggeringgi, anche se non più in forze, costretta a fare le processioni in una sedia a rotelle. Era però lucida e raccontava con piacere il suo passato. "Con la nostra amica Rina, va via un pezzo di storia della nostra associazione- dice il presidente regionale dell'Oftal, Tore Acca- è stata sempre un esempio per tante donne e per tutti noi. Buon viaggio".

