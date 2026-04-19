Olbia, accoltellamento nel night club: licenza sospesa per 15 giorniUn giovane tunisino aveva estratto un coltello colpendo ripetutamente un altro avventore al volto, al torace e all’addome
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Sospesa la licenza del night club olbiese in cui un mese fa c’era stato un accoltellamento. Il provvedimento di sospensione emesso dal Questore di Sassari, Filiberto Mastrapasqua, è stato eseguito dai Carabinieri del Reparto Territoriale di Olbia.
Nel corso delle ultime settimane nel locale si erano verificati diversi episodi di violenza.
Il più grave la notte del 25 marzo scorso quando durante una lite scoppiata per futili motivi, un giovane tunisino avrebbe estratto un coltello colpendo ripetutamente un altro avventore al volto, al torace e all’addome. L’aggressore era stato poi arrestato.
Il locale è stato chiuso per quindici giorni.
(Unioneonline)