Oltre che paradiso naturale, la Sardegna è un paradiso immobiliare. Parola di Forbes Global Properties, divisione della piattaforma che racconta persone, imprese e mercati di successo e da oltre un secolo è punto di riferimento del business mondiale, a Olbia per inaugurare l’accreditamento di Maior Capital nel network immobiliare che fa incontrare acquirenti e venditori delle proprietà più prestigiose al mondo. Gruppo immobiliare, nato otto anni fa a Budoni con quattro sedi sparse in Gallura e guidato da Francesco Budroni, a Maior Capital il riconoscimento di membro della rete internazionale che connette le migliori agenzie di intermediazione specializzate in dimore di lusso e pregio “per una visione aziendale costruita nel tempo con credibilità e una profonda conoscenza del territorio”. Una delle pochissime agenzie italiane selezionate, dice Budroni, “l'ingresso nel network di Forbes ridefinisce il posizionamento internazionale della Sardegna sui mercati riservati: da tempo, l’isola è una destinazione di riferimento per la qualità ambientale e per la qualità della vita, è una delle cinque blue zone al mondo e a questa identità si aggiunge il ruolo di nodo strategico per gli investimenti immobiliari di fascia più alta”. Secondo un'analisi di Forbes, la Costa Smeralda si conferma primo mercato immobiliare di pregio in Europa e settimo a livello mondiale. A sostenerne il primato, stando ai dati di Forbes, il mercato delle ville di lusso in Costa Smeralda che nel 2025 ha superato gli ottocento milioni di euro, con una quotazione nelle aree più esclusive, da Porto Cervo a Porto Rotondo, che hanno toccato i 47mila euro al metro quadro.

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