Il sindaco di Arzachena, Roberto Ragnedda, ha firmato una ordinanza che impone il divieto di balneazione in un tratto di litorale di Cala Bitta (Baia Sardinia). L’amministrazione comunale arzachenese ha preso atto delle comunicazioni dei valori dei prelievi dell’Arpas, i campionamenti sono stati effettuati dell’agenzia regionale la settimana scorsa in due distinte occasioni.

L’Arpas il 25 e il 27 maggio ha rilevato la presenza di Escerichia Coli ed Entorococchi intestinali nell’acqua del mare con valori notevolmente superiori alle soglie tollerate dalle normative in vigore. Sono stati interdetti alla balneazione quasi due chilometri di litorale. La spiaggia di Cala Bitta si trova poco lontano dal porticciolo con 200 posti barca.

Non è escluso che una grossa imbarcazione abbia scaricato a mare in violazione di tutte le prescrizione ambientali. Il Comune di Arzachena sta valutando la situazione e ha adottato tutte le misure previste in questi casi. Nelle prossime ore potrebbe essere decisa la revoca dell’interdizione se i valori dovessero essere nella norma.

L’Arpas ha effettuato un terzo campionamento nel fine settimana.

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