La Polizia di Stato ha disposto la sospensione della licenza e la conseguente chiusura, per un periodo di 15 giorni, di un noto locale pubblico del centro di Olbia.

Il provvedimento è stato adottato dal Questore ai sensi dell’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, a seguito di una serie di gravi fatti verificati si nel mese di maggio che hanno evidenziato una situazione di concreto pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica.

In particolare, a seguito di numerosi interventi delle Volanti del Commissariato locale, è emerso che il suddetto locale risulta essere «abituale luogo di ritrovo di soggetti gravati da precedenti penali e di polizia, nonché di persone di comprovata pericolosità, come dimostrato dai recenti episodi verificatisi al suo interno, tra cui aggressioni, una delle quali perpetrata con l’utilizzo di un martello e una rissa».

Il ripetersi di simili episodi – sottolinea la Questura – potrebbe comportare la revoca della licenza nei confronti del gestore e la misura adottata «ha carattere preventivo e mira ad interrompere temporaneamente la frequentazione del locale da parte di soggetti ritenuti pericolosi, tutelando al contempo l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini».

(Unioneonline)

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