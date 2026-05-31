Un ragazzo olbiese di circa vent’anni è stato ferito con almeno una coltellata al collo durante una lite. L’ennesimo episodio di violenza è avvenuto nella notte a poca distanza da un locale in via Redipuglia.

Gli agenti della polizia di Stato del commissariato di Olbia avrebbero già individuato l’aggressore: secondo le prime informazioni si tratterebbe di un nordafricano. Il giovane ferito presentava delle lesioni nella zona della nuca ma anche al collo ma, per fortuna, non sarebbe in pericolo di vita.

Ancora sangue, quindi, nella notte di Olbia: in città nelle ultime settimane si sono registrati numerosi episodi di violenza, risse e aggressioni che hanno fatto salire il livello di allarme. Tanto che numerosi locali sono stati chiusi per ordine della Questura.

L’ultima sospensione di licenza, per 15 giorni, è stata applicata due giorni fa nei confronti del Rapsodia.

(Unioneonline)

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