Il liceo classico Antonio Gramsci di Olbia vola a Montecitorio: nell'ambito del concorso nazionale Lezioni di Costituzione. Dalle aule parlamentari alle aule di scuola, la classe IV P è stata premiata per “l'originalità del progetto e per la capacità di rendere attuali e vicini ai giovani i principi fondamentali della Carta costituzionale”.

Con il podcast Elogio della Costituzione: viva la libertà, i liceali hanno interpretato l'opera di Erasmo da Rotterdam ‘Elogio della follia’ in chiave civica: per denunciare i limiti della società, gli alunni hanno scelto di far parlare la Costituzione italiana, rendendola protagonista della spiegazione dei suoi articoli più significativi, accompagnandone la spiegazione con esempi concreti tratti dalla vita delle giovani generazioni, in un dialogo snello e accessibile.

Per la realizzazione del video podcast, gli studenti si sono avvalsi anche della collaborazione delle associazioni cittadine. La cerimonia di premiazione è avvenuta venerdì scorso a Roma e verrà trasmessa sui canali Rai il giorno della Festa della Repubblica.

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