

Da giugno a settembre il calendario de "Lu Statiali in Locusantu 2026" accompagna residenti e visitatori in un viaggio attraverso le tradizioni più autentiche della Gallura. Il programma, piuttosto nutrito, promosso dal Comune di Luogosanto insieme alle associazioni del territorio, intreccia appuntamenti religiosi, feste popolari, enogastronomia, sport e cultura, valorizzando il patrimonio storico e identitario di uno dei borghi più caratteristici del nord Sardegna.

La stagione si apre a giugno con le tradizionali feste campestri dedicate a San Trano e San Nicolò (2 giugno) e a Lu Mocu (20 giugno), momenti che conservano il forte legame tra la comunità e i suoi luoghi sacri. Il mese si conclude il 26 giugno con la "Braza e le Stelle", serata conviviale all'insegna della gastronomia e della socialità.

Luglio rappresenta uno dei momenti più intensi dell'estate locosantese. Tra gli appuntamenti più attesi spicca la Festa rionale di San Paolo e Sant'Antonio (4 e 5 luglio), che coinvolge l'intero paese tra celebrazioni religiose, musica e momenti di aggregazione. Grande richiamo anche per il "7° Torneo Rodeo Open Città di Luogosanto" (10 e 12 luglio), manifestazione sportiva che richiama tennisti da tutta la Sardegna. L'11 luglio si rinnova la tradizione della "Festa dei Fidali", mentre il 18 luglio il centro storico si anima con "Passizzendi in Locusantu", la notte bianca che unisce degustazioni, spettacoli itineranti, artigianato e cultura.

Ad agosto il programma entra nel vivo con eventi dedicati ai sapori e alle tradizioni popolari. La "Sagra del Porchettone Arrosto" (2 agosto) e "Calici Divini" (7 agosto) celebrano le eccellenze enogastronomiche del territorio. L'8 agosto la festa di Santu Chilgu richiama fedeli e visitatori, mentre il 19 agosto il "Palio di La Stella - Trofeo Santu Chilgu" porta nel borgo una delle manifestazioni più sentite dell'estate. Da segnalare anche "Li Cjusoni di Minnanna" (13 agosto), dedicata a uno dei piatti simbolo della cucina gallurese, e la Festa dei Bambini (22 agosto), pensata per le famiglie.

Settembre è dominato dalla storica "Festa Manna di Gaddura", in programma dal 30 agosto al 15 settembre. Considerata una delle più importanti celebrazioni religiose e identitarie della Gallura, richiama ogni anno migliaia di pellegrini e visitatori. Tra gli eventi collaterali spiccano il Festival musicale "Isole che Parlano" (6 settembre) e il Vespalio (19 settembre), che chiude simbolicamente la stagione estiva.

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