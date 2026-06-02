La Regione Sardegna ha decretato l’iscrizione al Registro Regionale dei Materiali di Base dell’unità di ammissione Quercus suber L. (sughera), classificata nella categoria "Selezionati", situata all’interno della sughereta comunale certificata FSC (Forest Stewardship Council) "Sos Onorcolos-Sas Codineddas".

È il quarto riconoscimento di questo genere in tutta l'isola. Il Comune di Alà dei Sardi viene inserito in un circuito ristrettissimo di eccellenze forestali che certifica l'altissimo valore genetico e qualitativo del patrimonio arboreo locale.

L'iscrizione al registro non è solo un titolo onorifico, ma un pilastro strategico per il futuro dell'ecosistema sardo. I boschi iscritti in questa categoria diventano fonti ufficiali e protette per la raccolta di sementi e materiali di propagazione di altissima qualità. Questo significa che le future attività di rimboschimento e di ripristino ambientale in Sardegna attingeranno direttamente dal prezioso patrimonio genetico custodito ad Alà dei Sardi.

«Questo risultato premia una visione a lungo termine e un impegno costante nella tutela del nostro immenso patrimonio naturale - dichiara l’Assessore all’Ambiente Giorgio Scanu.- Dimostra che la sostenibilità ambientale e la valorizzazione economica della risorsa sughero possono e devono camminare insieme, creando valore per il territorio e un modello replicabile a livello regionale. Un sentito ringraziamento va all’Agenzia Agris Sardegna e, in particolare, al servizio “Ricerca Sughericoltura e Selvicoltura” di Tempio».

© Riproduzione riservata