Un 25enne tunisino è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio dai Carabinieri della Sezione Operativa del Reparto Territoriale di Olbia.

Il giovane, su disposizione del gip del Tribunale di Tempio Pausania è stato porta in carcere.

L’episodio risale alla notte del 25 marzo scorso, quando all’interno di un night club di Olbia è scoppiata una lite tra clienti per futili motivi. Nel corso dell’alterco, il giovane avrebbe estratto un coltello, colpendo ripetutamente un altro avventore al volto, al torace e all’addome, per poi darsi alla fuga e far perdere le proprie tracce.

Nonostante le gravi ferite, la vittima è riuscita a raggiungere il pronto soccorso della città gallurese, dove è stata sottoposta alle urgenti cure del caso. I sanitari, dopo le medicazioni, hanno dimesso l’uomo con una prognosi di dieci giorni.

Le indagini avviate dai Carabinieri, su coordinamento della Procura di Tempio Pausania, hanno consentito di risalire in tempi rapidi all’identità del presunto aggressore. Fondamentali si sono rivelate le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona e le testimonianze raccolte tra i presenti al momento del fatto.

Rintracciato, il giovane è stato tratto in arresto e tradotto in carcere, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata