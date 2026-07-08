«Non credete alle fake news che riguardano il sindaco di Olbia che avrebbe detto di non dare da mangiare ai cani randagi». La showgirl Elisabetta Canalis, a Olbia per le consuete vacanze estive, prende le difese del primo cittadino del capoluogo gallurese, Settimo Nizzi, attaccato sui social (anche dal noto animalista influencer, Enrico Rizzi) per un'ordinanza che vieta di somministrare cibo ai cani vaganti nel distretto produttivo della città.

Dal rifugio Fratelli minori, gestito dalla Lida, che l'ex velina sostiene da anni, Elisabetta Canalis posta un video su Instagram per spiegare le motivazioni alla base della scelta del sindaco.

«Non credete a chi dice che il sindaco di Olbia è cattivo, non è così: alcune persone hanno approfittato della notizia per sparare a zero su di lui». E con un cane in braccio, soccorso e recuperato nella zona industriale di Olbia, continua: «Mi sento di difendere il sindaco perché la zona industriale è una fabbrica di cuccioli e di randagi e l'unico modo per fermare il fenomeno non è dare da mangiare ai cani in maniera indiscriminata ma sterilizzarli».

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