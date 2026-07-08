Sarà effettuata nella giornata di domani a Sassari l’autopsia sul corpo del bambino di 9 anni, di nazionalità norvegese, morto martedì all’interno di un resort di Santa Teresa Gallura. La pm di Tempio, Sara Martino, ha aperto un fascicolo sul decesso del piccolo e ha disposto accertamenti accurati sulla tragedia.

L’autopsia sul corpo del piccolo non è l’unica attività ordinata dalla magistrata. I Carabinieri hanno sentito di nuovo e a lungo la dottoressa in servizio nel resort di Valle dell’Erica, la specialista che garantisce l’assistenza medica agli ospiti della struttura e che ha visitato più volte il piccolo dal suo arrivo nel complesso turistico. Stando a quanto accertato dalla polizia giudiziaria, il bambino non stava bene sin dalla partenza da Oslo, una settimana fa. La magistrata ha chiesto al medico legale accertamenti accurati per individuare la causa dell’arresto cardiaco rilevato dai soccorritori della giovanissima vittima.

© Riproduzione riservata