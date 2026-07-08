Emergenza con lieto fine, bimba nasce a bordo dell’elisoccorsoIl parto è avvenurto a Trinità d’Agultu dopo l’allarme arrivato dal centro di accoglienza
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Lieto evento questa mattina sull'elisoccorso Areus. I soccorsi sono stati attivati dalla Centrale operativa 118 di Sassari dopo la chiamata giunta dal Centro di accoglienza di Trinità d'Agultu per una donna in gravidanza che aveva rotto le acque.
Sono subito intervenuti sul posto il mezzo di base da Costa Paradiso e l'elisoccorso Areus di Olbia.
Per la donna, di origini magrebine, è stato disposto l'immediato trasferimento alla Clinica Ginecologica della Aou di Sassari ma la bambina non ha voluto attendere ed è nata in elicottero qualche istante prima del decollo.
L'equipe dell'elisoccorso ha prestato assistenza sia alla mamma che alla bimba durante tutto il tragitto verso Sassari. Entrambe stanno bene.