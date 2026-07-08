Santa Teresa Gallura apre le porte agli studenti universitari per percorsi di tirocinio formativo e di orientamento all’interno degli uffici comunali. La Giunta, presieduta dalla sindaca Nadia Matta, ha approvato lo schema di convenzione con l’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara.

L’accordo consentirà l’attivazione di tirocini teorico-pratici rivolti agli studenti dell’ateneo, con l’obiettivo di integrare la formazione universitaria con un’esperienza diretta nella pubblica amministrazione. La collaborazione nasce da una proposta dell’Università. Per l’amministrazione comunale si tratta di uno strumento utile a favorire il collegamento tra mondo accademico e lavoro, sostenendo la crescita professionale e l’orientamento dei giovani. I tirocinanti potranno così applicare sul campo le conoscenze acquisite durante il percorso di studi e maturare competenze trasversali e operative. Il Comune potrà beneficiare inoltre dell’apporto di nuove competenze, energie e contributi innovativi all’interno dei diversi settori dell’ente. La convenzione, composta da undici articoli, disciplina i rapporti tra l’Università, soggetto promotore, e il Comune, soggetto ospitante, definendo obblighi e modalità di svolgimento dei progetti formativi.

L’accordo avrà durata di un anno dalla sottoscrizione e sarà rinnovabile tacitamente fino a disdetta di una delle parti. Non sono previsti oneri per il bilancio comunale. Il tirocinio non costituirà in alcun modo rapporto di lavoro.

© Riproduzione riservata