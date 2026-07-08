Arzachena, ordinanza per il taglio dei rami lungo la ferroviaAccolta la richiesta dell'Arst relativa alla necessità di eliminare la vegetazione che può interferire con la sede ferroviaria
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Il Comune di Arzachena interviene per la sicurezza della linea ferroviaria e dispone il taglio di rami, siepi e alberi presenti nelle proprietà private confinanti con i binari.
Con l'ordinanza contingibile e urgente n. 11 di oggi, 8 luglio, firmata dal sindaco Roberto Ragnedda, l'amministrazione comunale ha accolto la richiesta dell'Arst, Trasporti Regionali della Sardegna, relativa alla necessità di eliminare la vegetazione che può interferire con la sede ferroviaria.
Il provvedimento riguarda tutti i proprietari di aree adiacenti o confinanti con le linee ferroviarie. A loro viene ordinato di provvedere al taglio di rami, siepi e alberi che, in caso di caduta, potrebbero invadere l'infrastruttura, creando pericolo per l'incolumità pubblica e causando l'interruzione del servizio ferroviario.
Alla base dell'ordinanza ci sono anche i recenti eventi naturali che hanno interessato le linee ferroviarie, con disagi provocati dalla caduta di rami o alberi provenienti da terreni privati limitrofi al tracciato. Il Comune richiama inoltre le norme del Dpr 753 del 1980, che disciplinano le distanze di sicurezza lungo le ferrovie e vietano la presenza di piante o siepi in grado di interferire con la circolazione.
L'ordinanza ricorda che i terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco a meno di 50 metri dalla rotaia più vicina. La vigilanza sull'applicazione del provvedimento è affidata alla Polizia locale e alle altre forze di polizia.