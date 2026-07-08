È una tradizione ormai consolidata, nata oltre trent'anni fa e ancora oggi piuttosto partecipata, specialmente da chi trascorre le proprie ferie, i propri momenti di riposo, a La Maddalena. Tornano infatti i pellegrinaggi estivi nelle isole, "le cattedrali del Creato", promossi dalla parrocchia di Santa Maria Maddalena Il prossimo appuntamento sarà venerdì 10 luglio, con destinazione Spargi.

L'iniziativa affonda le proprie radici nell'intuizione del parroco ora emerito don Domenico Degortes, che volle portare la preghiera e la celebrazione della Messa nei luoghi più belli dell'Arcipelago-Parco Nazionale . Una consuetudine poi proseguita da don Andrea Domanski e confermata dall'attuale parroco don Umberto Deriu, nel segno di una continuità pastorale che unisce fede, comunità e rispetto del Creato.

Il programma prevede la partenza alle 9 dalla chiesa, con trasferimento in via Amendola. Alle 10.30 circa è previsto l'arrivo a Spargi, a Cala Conneri, con possibilità di fare il bagno. Alle 13 il gruppo si sposterà a Cala Ferrigno, dove sono previsti bagno e pranzo. Nel pomeriggio, alle 16, trasferimento a Cala Corsara, con bagno nella zona di Zavagli. Alle 17 sarà celebrata la Messa, momento centrale della giornata. La partenza da Cala Corsara è fissata per le 18.

Il pellegrinaggio mantiene così il suo carattere di giornata di mare, condivisione e preghiera, vissuta negli scenari naturali dell'Arcipelago. I biglietti sono disponibili per adulti e bambini, con pranzo compreso. Per informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi all'ufficio parrocchiale, in via Ilva 1 o a Lino Sorba, che ha raccolto il testimone da Pierluigi Aversano, storico organizzatore dei pellegrinaggi. Ufficio parrocchiale — 0789 737400 dal lunedì al venerdì, ore 10:00-12:00; Lino Sorba — 320 4250393 dal lunedì al venerdì, ore 15:00-17:00.

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