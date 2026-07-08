Gallura
08 luglio 2026 alle 10:40aggiornato il 08 luglio 2026 alle 10:41
Fuori strada con l’auto, paura per tre turistiIl veicolo ha oltrepassato il guardrail. Sul posto i vigili del fuoco e 118
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Tre turisti sono rimasti coinvolti in un incidente stradale che si è verificato sulla provinciale 90 tra Santa Teresa Gallura e Vignola. L’auto sulla quale viaggiavano è finita oltre il guardrail fermandosi tra i cespugli.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Tempio che hanno prestato la prima assistenza insieme al personale sanitario del 118 assieme ai carabinieri.
(Unioneonline/A.D)
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