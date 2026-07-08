Tre turisti sono rimasti coinvolti in un incidente stradale che si è verificato sulla provinciale 90 tra Santa Teresa Gallura e Vignola. L’auto sulla quale viaggiavano è finita oltre il guardrail fermandosi tra i cespugli.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Tempio che hanno prestato la prima assistenza insieme al personale sanitario del 118 assieme ai carabinieri.

(Unioneonline/A.D)

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