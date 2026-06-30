Vietato dare da mangiare ai cani randagi che circolano nella zona industriale di Olbia. Questa mattina, il sindaco Settimo Nizzi, ha firmato un'ordinanza con il divieto, a tutela della pubblica incolumità e per non vanificare gli sforzi messi in campo per combattere il fenomeno del randagismo in città che, nel distretto produttivo del Cipnes ha assunto dimensioni preoccupanti.

Per garantire l'efficacia delle attività coordinate con l'ASL volte a mappare la presenza degli animali randagi nella zona e a catturarli per contenere il fenomeno, Nizzi proibisce di somministrare alimenti ai cani vaganti, una pratica sempre più diffusa nell'area industriale.

La misura è stata adottata anche a seguito di numerose segnalazioni e di episodi di aggressione a ciclisti e pedoni che, in considerazione della realizzazione della pista ciclopedonale in fase di completamento, fruiranno maggiormente degli spazi pubblici presenti nell'area.

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