Arzachena, il rischio incendi limita gli accessi alla spiaggia di Liscia Ruja: ammessi solo 300 veicoliOggi allerta di codice arancione nella zona, e scattano le nuove disposizioni
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Oggi, mercoledì 8 luglio, l'accesso alla strada che conduce alla spiaggia di Liscia Ruja è limitato a 300 veicoli. Lo stabilisce l'ordinanza firmata dal comandante della Polizia Locale di Arzachena, Simone Testa, visto il bollettino di pericolo incendio Codice Arancio, emanato dalla Direzione Generale Protezione Civile della Sardegna. L’ordinanza n. 78/26 prevede. per la sola giornata dell'8 luglio 2026:
1. È istituita la limitazione della circolazione veicolare lungo la Strada Comunale di Liscia Ruja, mediante contingentamento degli accessi ad un numero massimo di 300 veicoli.
2. Il Consorzio Costa Smeralda è tenuto ad assicurare il costante presidio dell'accesso alla località Liscia Ruja, adottando le misure organizzative necessarie a concorrere all'attuazione delle limitazioni alla circolazione previste dalla presente ordinanza. A tal fine dovrà assicurare il costante presidio della sbarra posta all'accesso alla località e, al raggiungimento del limite di cui al punto 1, provvedere alla chiusura della sbarra in attuazione della presente ordinanza, assicurandone l'immediata apertura in caso di esigenze di soccorso, emergenza, ordine pubblico o altre motivate esigenze di pubblico interesse. Il Consorzio dovrà altresì comunicare costantemente alla Centrale Operativa della Polizia Locale il numero dei veicoli presenti.
3. Le limitazioni previste dalla presente ordinanza non si applicano ai veicoli impiegati per esigenze di soccorso, emergenza, protezione civile, ordine e sicurezza pubblica, nonché ai veicoli utilizzati per lo svolgimento di servizi pubblici essenziali o per altre inderogabili esigenze di pubblico interesse.