Sono dieci i destinatari della Civica Benemerenza “Premio Orso” per il 2026, riconoscimento istituito dal Comune di Palau per valorizzare persone che si siano particolarmente distinte per meriti nei campi della cultura, delle arti, del lavoro, dello sport, del volontariato sociale o per gesti di coraggio e abnegazione civica. Il conferimento è stato approvato dalla Giunta comunale con deliberazione del 6 luglio. Dopo l’istruttoria del Settore Affari Generali, la Commissione ha esaminato le proposte e ha individuato all’unanimità i dieci beneficiari.

Il Premio Orso 2026 sarà assegnato ad Anna Piga, per la lunga attività commerciale e l’attaccamento alla comunità palaese; ad Andrea Sanna, per l’impegno e l’abnegazione dimostrati durante l’emergenza pandemica; ad Alessia Aresu, per i risultati conseguiti nell’equitazione; a Fausto D’Amore, per il contributo al presidio del territorio e allo sviluppo locale; ad Antonio Cossu, per la dedizione al lavoro artigiano e il ruolo sociale svolto nella comunità. Riconoscimenti anche a Camilla Pala, per il talento musicale e i prestigiosi riconoscimenti; a Manuel Cillano, campione italiano di windsurf; a Joshua Jack, distintosi nel canto a livello nazionale; a Mario Piga, per la carriera sportiva nel calcio professionistico e per i valori trasmessi ai giovani; e a Nicolò Altana, campione italiano di kickboxing.

La benemerenza consisterà nella consegna di una statuetta raffigurante il Monumento Naturale dell’Orso di Palau, con il nome dell’insignito e la motivazione sintetica del riconoscimento. L’appuntamento ufficiale è fissato per settembre, in occasione delle feste patronali.

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