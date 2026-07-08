Ad Aglientu, nella piazzetta “Lu Chiscjnagghju” di Vignola Mare, è stata inaugurata la nuova area fitness inclusiva e panoramica. Un intervento che aggiunge nuovi servizi per residenti e turisti e valorizza uno spazio finora poco utilizzato.

L’opera è stata realizzata dall’Unione dei Comuni Alta Gallura, in qualità di soggetto attuatore, con il Comune di Aglientu quale soggetto beneficiario. L’intervento ha trasformato un’area di circa 300 metri quadrati in un moderno spazio per lo sport all’aperto, inserito in un progetto più ampio di miglioramento dell’accessibilità del borgo.

Progettista e direttore dei lavori è l’ingegnere Gian Mario Biddau. I lavori sono stati eseguiti dalla ditta Ageco Srl di Sassari. Grazie ai fondi del Pnrr, Missione 5, sono state installate sei attrezzature fitness di ultima generazione, pensate per favorire l’inclusione sociale e il benessere di tutti. Oltre all’area sportiva, sono state realizzate pavimentazioni drenanti, nuove rampe per l’abbattimento delle barriere architettoniche e un moderno sistema di illuminazione a Led. L’investimento complessivo è stato di 171.687 euro.

Alla cerimonia erano presenti il sindaco di Aglientu, Marco Demuro, l’assessora al Turismo, Francesca Addis, l’assessore alla Viabilità, Marco Addis, e il parroco, don Cipriano, che ha benedetto le nuove attrezzature alla presenza di cittadini e turisti.

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