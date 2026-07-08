Tavolara Bay, tutto rinviato al 17 febbraio 2027. Il Tar della Sardegna ha fissato per quella data l'udienza di merito sul ricorso presentato dalla Regione sul progetto di realizzazione del glamping a Cala Finanza - Punta La Greca, nel territorio di Loiri Porto San Paolo.

Questa mattina la seconda sezione del tribunale amministrativo ha ascoltato in camera di consiglio le richieste dei legali delle parti e ha stabilito la nuova data. La Regione, rappresentata dagli avvocati Roberto Murroni e Alessandra Putzu, ha ottenuto di proseguire il giudizio e arrivare al merito nonostante sia venuta a mancare la ragione del contendere, con la revoca dell'autorizzazione unica Zes da parte del governo, dopo l'annullamento della delibera del Comune.

I legali, rinunciando alla sospensiva, hanno chiesto un lungo rinvio in modo da poter rivalutare la situazione nell'insieme. Il ricorso della Regione chiama in causa diversi enti: tra i principali, la struttura di Missione Zes e il Governo (che deve adottare la revoca definitiva) con la presidenza e i ministeri della Cultura, delle Infrastrutture e dei Trasporti, oltre al Comune di Loiri Porto San Paolo.

Nel giudizio sono intervenuti anche il Gruppo di Intervento Giuridico, con il legale Carlo Augusto Melis Costa e la società Tavolara Bay, tutelata dall'avvocato Gian Comita Ragnedda.

Al centro della controversia c'è l'autorizzazione unica per una variante urbanistica che consentirebbe il passaggio di un'area dalla zona di salvaguardia "H2" alla zona turistica "F4", con la conversione di un'abitazione e dell'area limitrofa in una struttura ricettiva. Con decreto del 6 giugno scorso, il Tar aveva respinto la richiesta cautelare della Regione rinviando a oggi. Ora i legali di Tavolara Bay potrebbero anche impugnare la revoca dell'autorizzazione unica Zes, aprendo un nuovo contenzioso sulla vicenda.

Nel frattempo fuori dalla sede del Tribunale in piazza del Carmine a Cagliari si è riunita qualche decina di manifestanti dei comitati che da giorni stanno occupando le aree davanti a Cala Finanza per un presidio.

(Unioneonline)

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