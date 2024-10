Dopo un incidente stradale ha simulato il furto della sua auto.

Per questo un giovane è stato deferito dai carabinieri della Stazione di Arzachena ed è ora indagato per simulazione di reato.

I fatti risalgono al 5 luglio scorso quando l’uomo si è presentato negli uffici della locale Stazione per denunciare il furto della sua auto. Il suo racconto, pieno di incongruenze, ha però insospettito gli uomini dell’Arma.

Il veicolo è stato trovato in località Porto Pollo, a Palau, evidente il danneggiamento dovuto a un incidente stradale, sul cui luogo si sono recati i carabinieri accertando che si trattava di un incidente autonomo, in cui non erano coinvolti altri mezzi.

I militari hanno repertato diverse tracce di sangue dentro e fuori dall’abitacolo, quindi hanno nuovamente rintracciato il giovane accertando la presenza di alcune ferite. Il resto lo hanno fatto gli accertamenti del Ris di Cagliari, che hanno estratto il Dna riscontrando la corrispondenza tra quello presente sul luogo dell’incidente e quello dell’indagato.

Le indagini sono state coordinate dalla Procura di Tempio.

