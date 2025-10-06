Con voto favorevole anche dell’opposizione, il Consiglio comunale di Luras, ha recentemente approvato la proposta di deliberazione portata in aula dall’assessore ai Servizi sociali, Gianni Pinna, relativa alla modifica della modalità di gestione della struttura sociale comunale adibita a Comunità Alloggio per Anziani, con il passaggio dall’attuale formula di appalto a quella di concessione. La nuova modalità gestionale, sostiene l'Amministrazione comunale, prevede: una concessione che consenta vantaggi economici per l’Amministrazione comunale e per gli utenti, aumento della capienza della struttura da 16 a 24 posti letto, garanzia occupazionale per il personale attualmente impiegato nella struttura.

La concessione dovrà assicurare, informa l'Amministrazione comunle, tramite gara pubblica, una durata adeguata a garantire al concessionario il recupero degli investimenti, l’elaborazione di un documento di stima dettagliato dei costi e dei ricavi, la determinazione di un canone minimo da porre a rialzo in fase di gara, una retta massima da porre a ribasso. tramite gara pubblica. Nella stessa seduta consiliare è stato approvato anche il Piano Locale Unitario dei Servizi alla Persona (Plus) 2025/27. Sempre in campo sociosanitario il sindaco, Leonardo Lutzoni. ha informato il Consiglio che due nuovi medici a breve saranno contrattualizzati per il potenziamento del servizio Ascot, con la presenza di un medico a Luras nell'ambulatorio che è stato adeguato anche per l'attivazione del punto prelievi, operativo dallo scorso 4 ottobre.

