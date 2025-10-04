Luras in festa per Nostra Signora del RosarioDomani concerto dei Gemelli diversi
Non ci sarà il vescovo mons. Fornaciari, alla festa patronale di Luras, peraltro presente lo scorso 27 settembre per le cresime, ma sono comunque giornate di celebrazioni e eventi, quelle che iniziano oggi e si protrarranno fino al prossimo 7 ottobre per Nostra Signora del Rosario. Quattro giorni nei quali i “Fedales” del 1989 insieme alla Pro Loco alla parrocchia organizzano momenti religiosi, musicali, di ottenimento e di giochi per bambini. Si inizia oggi col tradizionale accompagnamento in chiesa delle bandiere ed i vespri. Di notte alle 22:00, il concerto degli Avantage 2.0.
Domani, domenica, sarà il coro “Su Bubugnolu” ad animare la Messa, presieduta dal viceparroco, don Cosima Caria, seguita dalla processione per vie e piazze del paese con la statua della Madonna del Rosario, portata della Confraternita della Santa Croce. Per il pomeriggio i Fedales hanno organizzato le “Olimpiadi del patrono”, giochi antichi e divertimento, all’insegna della tradizione; e c’è la partita di calcio Lauras-Sennori; di notte il concerto dei “Gemelli diversi”.
Lo stesso coro animerà la Messa di lunedì 6 ottobre, festa della Madonna del Buoncammino, questa volta presieduta dal parroco, don Andrea Domanski, alla quale seguirà la processione. Dalle 16 in via Nazionale “Il galeone dei pirati”, tra fantasia e sorprese per grandi e piccini; di notte, concerto di Cecilia Concas.
Ancora il coro “Su Bubugnolu” animerà quella del 7 ottobre, martedì, questa volta presieduta da don Gianni Sini, parroco de La Salette, in Olbia, seguita dalla processione. Nel pomeriggio le gare di poesia e di sera esibizione del gruppo “The live experience”. Tutte le di messe sono alle 10:00 del mattino.
La festa patronale chiude anche il mandato dei “Fedales” del 1989 che, domenica 12 ottobre, consegneranno le bandiere ai quarantenni del 1990.