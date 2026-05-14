Luras, centinaia di persone alla fiaccolata per Mauro Zuncheddu. Attesa per l’autopsiaTantissimi i cittadini che hanno voluto stringersi intorno al fratello del 23enne stroncato da un malore in ospedale a Tempio. In corso le indagini
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Centinaia di persone hanno partecipato alla fiaccolata organizzata dal Comune e dalla parrocchia di Luras per ricordare Mauro Zuncheddu, il ragazzo stroncato da un malore lunedì mattina in ospedale a Tempio.
Moltissimi i coetanei di Mauro che hanno voluto stringersi intorno al fratello del ragazzo deceduto, Francesco, presente in testa alla fiaccolata.
I luresi hanno percorso in silenzio le vie del paese per fare sentire la loro vicinanza alla famiglia Zuncheddu. Mauro non mancava mai alle partite del Lauras e i suoi amici di sempre hanno portato le sciarpe per salutarlo.
Domani mattina sarà conferito l’incarico per l’autopsia ai medici legali, Francesco Serra e Andrea Balata.
La Procura di Tempio sta indagando per accertare le cause del decesso del ragazzo di 23 anni.