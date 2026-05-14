Nuovi fondi regionali per investimenti territoriali integrati di rigenerazione urbana e sociale, l’amministrazione comunale di Olbia lancia un nuovo maxi progetto per rivitalizzare il centro della città. Si chiama “Olbia città della conoscenza: università e cultura al centro” e ha l’ambizione di riqualificare gli edifici, in totale stato di abbandono nel cuore della città, già individuati per accogliere matricole e docenti e di realizzare un polo culturale.

A disposizione quindici milioni di euro, nella lista degli interventi, il recupero dell'ex Caserma guardia di finanza, nel corso principale, per ospitare la sede decentrata dell'università di Cagliari, l'immobile appartenuto alla Sip da destinare ad alloggi universitari, quello adiacente alla sede amministrativa del polo universitario di Olbia per ampliare lo student hub, la ristrutturazione del Cine Teatro Astra, acquistato da qualche mese, e la rifunzionalizzazione di piazza Mercato, su cui si affaccia il teatro, una grande incompiuta diventata terra di nessuno e oggetto di polemiche.

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