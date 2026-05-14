Si avvia alla conclusione l’anno accademico 2025/2026 della UniTre Olbia, che per l’occasione apre le porte della propria sede a una serie di appuntamenti pensati per valorizzare il lavoro svolto durante i mesi di attività didattica, laboratori e corsi dedicati ai soci. Dal 18 al 23 maggio, la sede dell’associazione diventerà uno spazio di incontro, condivisione e partecipazione, dove musica, danza, teatro, arte e artigianato racconteranno il percorso formativo vissuto dagli iscritti nel corso dell’anno. L’iniziativa rappresenta il tradizionale momento conclusivo delle attività dell’Università delle Tre Età, una realtà che da anni promuove a Olbia percorsi culturali e ricreativi rivolti alla comunità, favorendo socializzazione, apprendimento permanente e valorizzazione delle passioni personali.

Il programma prenderà il via lunedì 18 maggio con un pomeriggio dedicato alla musica e al ballo, discipline che da sempre coinvolgono numerosi partecipanti. I saggi offriranno al pubblico l’occasione di assistere alle esibizioni realizzate dagli allievi dei corsi di danza tradizionale e moderna, spaziando dal ballo liscio ai ritmi caraibici, fino alle sonorità della tradizione sarda. Non mancherà inoltre un momento dedicato alla musica d’autore, con un percorso ispirato ai grandi cantautori italiani. La rassegna proseguirà il giorno successivo con nuovi appuntamenti che metteranno in luce il lavoro svolto nei laboratori dedicati alla comunicazione, alla recitazione e alla musica.

Gli allievi presenteranno infatti progetti e performance frutto delle attività sviluppate durante l’anno accademico, offrendo al pubblico uno spaccato dell’intenso percorso creativo e formativo vissuto all’interno dei corsi. Grande spazio sarà riservato anche alle arti manuali e figurative. Nelle giornate di venerdì 22 e sabato 23 maggio, infatti, ci sarà una mostra dei manufatti e delle opere realizzate dagli iscritti ai vari laboratori artistici e artigianali. Saranno esposti lavori di cucito creativo, uncinetto, maglia, chiacchierino e decorazione, insieme a dipinti e composizioni artistiche nate nei corsi di acquerello, olio, acrilico e tecniche decorative contemporanee. Gli incontri e la mostra si svolgeranno presso la sede dell’UniTre di Olbia e saranno aperti al pubblico.

© Riproduzione riservata