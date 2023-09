Sono sbucati dalla sabbia questa notte i piccoli di Caretta caretta tanto attesi sulla spiaggia di Lu Impostu. Intorno alle tre del mattino le piccole tartarughe marine hanno raggiunto la battigia sotto l’occhio della videocamera installata a fine luglio dai biologi dell’Area Marina Protetta di Tavolara - Punta Coda Cavallo, che ha annunciato il lieto evento con un post sulla sua pagina Facebook: «Siamo particolarmente felici ed emozionati da questo evento, che ha richiesto un impegno straordinario da parte dei nostri biologi e di tutta la Rete Regionale per la Conservazione della Fauna Marina».

Dopo la schiusa di due ulteriori nidi di cui non si era a conoscenza, quello di stanotte era senz’altro l’evento più atteso da quando, a luglio, un grosso esemplare di Caretta caretta era stato filmato mentre deponeva le uova durante la notte. Da qual momento i biologi dell’ente di tutela olbiese hanno recintato e videosorvegliato l’area intorno al nido 24 ore su 24, garantendo protezione alle uova e ai piccoli in arrivo.

Il Comune di San Teodoro in tutto questo periodo ha collaborato con lo staff dell’Area marina, offrendo massima disponibilità per la custodia del nido e mettendo a disposizione personale, mezzi e tanta passione, il tutto con la complicità dei bagnanti che con entusiasmo e curiosità hanno dimostrato attenzione e rispetto per il nido. In queste ore l’area continuerà ad essere presidiata in attesa che tutte le tartarughine escano dal nido.

