Incendio in un rimessaggio di barche nel territorio di Arzachena sulla strada provinciale 59. Una barca di dieci metri è andata a fuoco, al momento non si conosce l’origine dell’incendio. I vigili del fuoco sono intervenuto intorno alle 22 con un’autobotte proveniente da Olbia.

Le operazioni di spegnimento si sono rivelate particolarmente complesse a causa della presenza di materiali infiammabili e resine a bordo del natante. Il rogo è stato domato, evitando che le fiamme potessero propagarsi ad altre imbarcazioni e alla vegetazione circostante.

(Unioneonline/A.D)

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