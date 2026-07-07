Un bambino di 9 anni è deceduto mentre si trovava in vacanza con i propri genitori a Santa Teresa Gallura. È successo questa mattina intorno alle 11, quando il bambino, di nazionalità norvegese, ha avvertito un malore improvviso e si è accasciato all’interno di un resort in località La Licciola, dove alloggiava con la propria famiglia.

Sul posto l’immediato intervento degli operatori sanitari del 118 che hanno tentato di rianimarlo, ma nonostante le manovre di emergenza il piccolo non ce l’ha fatta. Secondo le prime informazioni, quando il bimbo è andato in arresto cardiaco era con il medico della struttura che ha iniziato le manovre di rianimazione cardiopolmonare. Sono intervenuti il mezzo di soccorso India con infermiere a bordo e l'elisoccorso Areus.

Una tragedia che ha colpito duramente la famiglia di turisti e le persone presenti nella struttura. I medici hanno disposto ulteriori accertamenti per stabilire le cause esatte della morte.

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