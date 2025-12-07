L’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena annuncia che il 9 dicembre alle ore 16:30, presso la sede di via Giulio Cesare, si terrà l’incontro ufficiale per la firma dell’Accordo di Collaborazione con i pescatori professionisti residenti nel Comune di La Maddalena. Un’intesa che rappresenta un passo importante nel rafforzamento del dialogo tra tutela ambientale e attività produttive tradizionali.

«Un momento significativo di collaborazione e di impegno condiviso – scrive il Parco - per un futuro in cui tutela ambientale e tradizione marinaresca possano procedere insieme». L’accordo nasce da un percorso tra le parti, avviato nel 2024 tra Rosanna Giudice, allora commissaria ed oggi presidente, il direttore Giulio Plastina e i rappresentanti del comparto pesca, con l’obiettivo di costruire insieme strategie concrete per una pesca sempre più sostenibile all’interno dell’area marina protetta.

Numerose le azioni previste: dalla progressiva eliminazione delle cassette in polistirolo, con la distribuzione di 600 cassette riutilizzabili, alla sperimentazione di pedagni in sughero come alternativa ecocompatibile. Sono inoltre in programma iniziative di pulizia dei fondali con il coinvolgimento diretto della marineria, collaborazioni per migliorare ormeggi e spazi di lavoro, attività educative con le scuole sulla cultura della pesca tradizionale, azioni per incentivare la pesca-turismo e l’istituzione di un Tavolo Tecnico Permanente tra Parco e pescatori.

