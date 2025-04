Inaugurato a La Maddalena il Punto Cpi (Centro per l’impiego), alla presenza dell’assessore regionale al lavoro Desirè Manca.

«Fin dalla scorsa legislatura ho sempre affermato – ha detto Manca – che non si può parlare di lotta allo spopolamento senza mettere in campo interventi capaci di restituire i servizi essenziali ai territori. Io credo che l’apertura dei Centri per l’impiego, prima a Ittiri e oggi a La Maddalena, sia il primo passo concreto compiuto dalla nostra Giunta in questa direzione».

L’assessora ha poi aggiunto che «un’isola fragile come quella della Maddalena deve avere maggiore attenzione rispetto ad altri territori più fortunati».

Alla giornata inaugurale del Punto Aspal di La Maddalena sono intervenuti anche il direttore generale dell’Aspal Luca Mereu e il sindaco di La Maddalena Fabio Lai.

Il punto CPI, con sede in via Vittorio Emanuele 7, sarà organizzato e gestito dal Cpi di Olbia e dalla sede staccata di Palau e aprirà, in questa prima fase, il secondo e quarto martedì di ogni mese dalle 9 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 17.

«Questo è veramente un piccolo passo, un’apertura di due volte al mese, ma l’obiettivo è grande: intendiamo monitorare la risposta del territorio, oltre che rivoluzionare il sistema formativo e cambiare il paradigma delle assunzioni e del rapporto occupazionale nella nostra Regione». Del resto, ha aggiunto Manca, «sappiamo perfettamente che non si può cercare di trattenere le persone, i nostri giovani ma anche i meno giovani, nei territori di appartenenza senza offrire loro la possibilità di un lavoro e senza garantire loro i servizi sanitari essenziali».

