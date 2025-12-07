«Il nostro obiettivo è diffondere la cultura del primo intervento e rendere sempre più cittadini consapevoli e pronti a intervenire senza timore per prestare soccorso in attesa dell’arrivo dei sanitari».

Con queste parole la vicesindaca Federica Porcu sintetizza l’impegno del Comune di La Maddalena nella promozione della sicurezza cardiaca sul territorio. Un impegno che passa dalla formazione e dalla diffusione dei defibrillatori.

In soli due giorni sono state formate 70 persone – informa l’amministrazione - tra collaboratori comunali e dirigenti sportivi, che hanno ottenuto la certificazione BLS-D, fondamentale per intervenire in caso di arresto cardiaco. Parallelamente, un intero pomeriggio è stato dedicato alla cittadinanza con un corso informativo gratuito sulle manovre di primo soccorso e sull’uso del defibrillatore, per coinvolgere direttamente la comunità.

L’iniziativa, interamente finanziata dal Comune, rientra nel progetto “Vie del Cuore”, che prevede la diffusione capillare dei DAE e la formazione costante della popolazione. Attualmente sull’isola sono già operativi 15 defibrillatori installati in vie, palestre e spazi pubblici.

«Siamo inoltre orgogliosi – aggiunge la vicesindaca Porcu – che i nostri dispositivi siano tra i primi in Italia dotati di un sistema di manutenzione 4G per il monitoraggio in tempo reale». Il progetto è portato avanti con il supporto dell’Ufficio Ambiente, impegnato nella costruzione di una rete sempre più solida di sicurezza sanitaria.

