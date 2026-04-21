Altri due progetti di parchi eolici interessano aree di grande pregio paesaggistico e ambientale dell’Alta Gallura e sono stati presentati dalla società Trynyty S.r.l. di Ferrara. Uno è nel territorio di Tempio e Aglientu, l’altro in un’area ricompresa tra i territori di Calangianus e Sant’Antonio di Gallura. La società ha chiesto la valutazione di impatto ambientale e c’è forte preoccupazione tra gli amministratori locali.

La prima presa di posizione è quella del sindaco di Calangianus, Fabio Albieri. L’amministrazione calangianese ha già espresso la propria «totale contrarietà all'intervento proposto dalla società Trynyty Srl». Lo ha fatto con un parere tecnico dettagliato inviato questi giorni alla Regione.

Il progetto eolico denominato "Sughere e Granito" prevede l’installazione di aerogeneratori da 6 MW nel cuore della Gallura. Dice Albieri: «L’altezza e il posizionamento delle torri sono considerati incompatibili con il contesto naturale del territorio, in particolare per la vicinanza allo stazzo storico Suari Alti, tutelato dal PPR. Il territorio di Calangianus è già nel mirino di numerosi altri progetti (oltre 10 quelli citati nelle osservazioni). Non possiamo permettere che la somma di questi interventi trasformi la nostra terra in una distesa industriale di acciaio». Ancora Albieri: «​Il nostro non è un 'No' ideologico alla transizione energetica, ma un atto di difesa dovuto verso la nostra storia e il nostro lavoro di sostegno alle nostre imprese agricole e alla valorizzazione del territorio anche in chiave turistica. Calangianus sta già facendo la sua parte con l'istituzione della Comunità Energetica Rinnovabile (CER), puntando sul fotovoltaico negli edifici pubblici e privati e su una gestione democratica dell'energia che porti benefici reali ai cittadini, non profitti a società esterne che lasciano sul territorio solo devastazione.Continueremo a lottare in ogni sede per garantire che lo sviluppo energetico sia armonioso e rispettoso del nostro inestimabile patrimonio ambientale».

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