Cento anni e non sentirli. Selargius festeggia una nuova super centenaria, Concetta Cioffi, originaria di Napoli e arrivata in Sardegna insieme al marito Quirino nel 1950. Un secolo di vita alle spalle, ma con la forza e la lucidità da far invidia a un cinquantenne.

Ha otto figli, 11 nipoti e otto pronipoti. E oggi - giorno del suo compleanno - c’erano le quattro generazioni della famiglia riunite per festeggiare il secolo di vita di questa donna minuta che insieme a Quirino ha vestito le forze armate di tutta l’Isola: avevano l’appalto di tutto il vestiario militare, fornitura e riparazione.

Una donna di carattere, raccontano i figli: “la chiamavano il generale”. Ha la mente lucidissima, colesterolo e diabete da far invidia, e ha già chiesto informazioni per il rinnovo della carta d’identità cartacea: “Mi è scaduta oggi, è sempre meglio non rimandare le scadenza”: dice lei che se le chiedi il segreto per arrivare ai cento anni risponde candidamente: “Lavorare”.

Ai festeggiamenti della nonnina di Su Planu era presente anche la vicesindaca Gabriella Mameli: “Grazie alla meravigliosa famiglia che ci ha accolto questa mattina, e grazie a nonna Concetta, a cui abbiamo consegnato l’atto di nascita che - con il prezioso aiuto del nostro ufficio - ci siamo fatti spedire dagli uffici di Napoli, la pergamena e un mazzo di fiori. Ma il regalo l’ha fatto lei a noi”, sottolinea la vicesindaca.

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