Sarà presentato stasera, nella Biblioteca Comunale “M.Brigaglia” di Arzachena (con inizio alle 17.30), il romanzo di Paola Gala “La figlia grande”, Carlo Delfino Editore.

“Gli anni dell’infanzia trascorsi a Nuoro, difficili, ma con qualche parentesi felice. Poi l’adolescenza, e la nuova vita dopo il trasferimento – insieme ai genitori e alla sorella – a Olbia”, il romanzo di Paola Gala parte dal cuore profondo della provincia di Nuoro, tra tradizioni antiche, legami familiari complessi e ferite che attraversano le generazioni. Fin dalle prime pagine il romanzo costruisce un’atmosfera densa di contrasti, da una parte i profumi della cucina sarda, il pane, la farina, i dolci preparati secondo rituali tramandati nel tempo, simboli di una cultura che trova nella casa e nei gesti quotidiani la propria identità più profonda, dall’altra un mondo più duro, fatto di polvere, gasolio e sacrificio, rappresentato dalla figura paterna: un autista di pullman che attraversa l’isola portando con sé il fascino degli orizzonti lontani ma restando al tempo stesso il centro silenzioso della famiglia.

Nel mezzo la responsabilità di essere la “figlia grande”, portando sulle spalle un peso invisibile e crescendo all’ombra delle aspettative familiari e sociali. In un contesto dove il giudizio del vicinato è costante e onnipresente, la protagonista vive il rapporto più difficile e doloroso del libro: quello con la madre. Paola Gala evita ogni rappresentazione idealizzata della maternità e sceglie invece una strada più autentica e coraggiosa. La madre è una donna severa, custode di regole rigide e di un amore che raramente si traduce in carezze o parole. La figlia, nel tentativo continuo di conquistare approvazione e riconoscimento, si muove dentro un legame fatto di silenzi, aspettative e incomprensioni profonde.

Anche il mondo rurale e familiare non viene mai addolcito o idealizzato: emerge invece nella sua complessità, capace di proteggere ma anche di ferire. La presentazione del volume sarà a cura di Cristina Oggiano con gli interventi musicali di Alessandro Sammatrice. L’autrice, animalista e volontaria di lungo corso, e attualmente responsabile provinciale di Sassari e Gallura e coordinatrice regionale di Anpav, Ente associativo nazionale protezione animali per la vita. Il ricavato della vendita dei volumi è destinato alla lotta al randagismo.

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