Finora hanno fronteggiato le fiamme con un mezzo della flotta della Protezione Civile, da oggi la compagnia barracellare di Olbia, attiva dal 1990, può contare su due pick up dotati di modulo antincendio.

Questo pomeriggio sono stati consegnati dal sindaco, Settimo Nizzi, i due nuovi mezzi ai trenta barracelli che operano in tutto il territorio comunale, di cui diciotto abilitati allo spegnimento del fuoco, che si aggiungono alle quattro macchine di cui la compagnia è in possesso.

«È una donazione importantissima per le attività di controllo e di prevenzione dei quarantamila ettari del territorio comunale, molto complesso, che ci consente vigilanza e interventi più capillari», ha commentato il capitano, da due anni e mezzo alla guida della compagnia, Salvatore Dessì. Costati 130mila euro, con un serbatoio che contiene 400 litri di liquido ritardante, i due pick up sono dotati anche di un dispositivo amplivoce che permette l'utilizzo pure in altre situazioni di emergenza, in caso di necessità di comunicazioni alla popolazione.

L’apparato della Protezione civile si prepara ad affrontare la stagione degli incendi potenziando tutti gli strumenti per combattere le fiamme. «È stata installata una nuova presa d'acqua per gli approvvigionamenti in caso di incendi nella zona di Capo Ceraso, finora non servita», ha detto il responsabile della Protezione civile, Matteo Sartor.

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