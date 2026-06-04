I lavori di ripristino della Olbia Tempio (Sp 38, tratto di Monte Pino) potrebbero essere ultimati entro l’estate. A distanza di 13 anni del tragico crollo che causò la morte di tre persone, nel cantiere della Vitali Costruzioni ci sono le condizioni per il sostanziale rispetto del crono-programma indicato dall’assessore regionale ai Lavori Pubblici, Antonio Piu. Oggi è stato effettuato un sopralluogo a Monte Pino, con i tecnici dell’Anas c’erano la presidente del Comitato civico Pro Monte Pino, Giuseppina Pasella e il sindaco di Sant’Antonio di Gallura, Carlo Duilio Viti. Anas potrebbe completare i lavori di sua competenza entro il mese di giugno, quindi l’opera ritornerà alla Provincia del Nord Est. Il Comitato civico e tutte le comunità interessate contano su una apertura provvisoria della strada a breve termine.

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