La sezione Olbia Tempio dell'Aiga vola a Roma per partecipare alle celebrazioni del sessantesimo anniversario dell'Associazione italiana giovani avvocati, in programma domani e dopodomani a Montecitorio. Rappresentata dal presidente, Arrigo Delaria, e dalla vicepresidente, Laura Meloni, l'Aiga della Gallura è convocata presso l'aula dei Gruppi parlamentari della Camera per la sessione inaugurale della ricorrenza che si apre con i saluti istituzionali delle massime cariche dell'avvocatura e prosegue con gli interventi, tra gli altri, del vice ministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto, e del presidente nazionale di Aiga, Luigi Bartolomeo Terzo. Dei ‘Sessant'anni di idee e rappresentanza dell'Avvocatura Giovane” si occuperanno i tavoli tematici dedicati all'accesso alla professione, alla dignità professionale, all'equo compenso, alla formazione, al dialogo tra avvocatura e magistratura e al ruolo dell'AIGA nella rappresentanza forense che si terranno il giorno seguente all'auditorium Antonianum: interverranno numerosi presidenti nazionali AIGA del passato, che hanno guidato l'associazione nel corso degli ultimi decenni, offrendo una riflessione sulle principali battaglie associative e sulle prospettive future della professione forense.

"Partecipare alle celebrazioni dei 60 anni di AIGA presso l'Aula dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati rappresenta un motivo di particolare orgoglio per la nostra Sezione: essere presenti a un appuntamento di questa caratura, che riunisce le più alte istituzioni dello Stato, della magistratura e dell'avvocatura, significa contribuire al dibattito sul futuro della professione e rafforzare il legame tra il nostro territorio e la dimensione nazionale dell'associazione”, commenta Delaria. "La partecipazione a un evento nazionale così prestigioso costituisce un'importante occasione di crescita associativa e professionale: i sessant'anni di AIGA rappresentano un patrimonio di idee, valori e impegno che continua a guardare al futuro e per la nostra Sezione è fondamentale essere presenti nei luoghi in cui si costruisce il confronto tra istituzioni e avvocatura, portando anche il contributo e le esigenze dei giovani professionisti del territorio”, aggiunge Meloni.

© Riproduzione riservata