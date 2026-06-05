Una nuova Casa della Comunità è entrata a far parte della rete sanitaria della Gallura. La struttura di Santa Teresa Gallura, inaugurata alla presenza del direttore sanitario della Asl Gallura, Pietro Masia, del direttore del Distretto, Guido Sari e delle autorità comunali, rappresenta uno dei presidi previsti dal nuovo modello di sanità territoriale promosso a livello nazionale ed europeo. La Casa della Comunità teresina rientra nel sistema composto da due hub e sette spoke distribuiti nel territorio gallurese. L'obiettivo è avvicinare i servizi sanitari ai cittadini attraverso la cosiddetta medicina di prossimità, garantendo un primo punto di riferimento medico, infermieristico e assistenziale direttamente nelle comunità locali. Il nuovo modello punta a superare la tradizionale centralizzazione delle cure, favorendo invece una presa in carico più tempestiva dei bisogni di salute nei territori periferici. La struttura, individuata in una posizione ritenuta strategica per servire non solo Santa Teresa Gallura ma anche i centri vicini, dovrà ora completare il percorso di piena operatività con il progressivo potenziamento degli organici, delle dotazioni strumentali e della conoscenza dei servizi offerti da parte della popolazione.

La Casa della Comunità è stata intitolata al dottor Silverio Rocco, figura molto amata nel paese. Nato a Ponza nel 1909 e laureatosi in Medicina e Chirurgia a Napoli con il massimo dei voti, arrivò a Santa Teresa Gallura alla fine degli anni Cinquanta, scegliendo di stabilirsi definitivamente nel centro gallurese. Medico di grande esperienza e riconosciuto per il suo straordinario intuito clinico, Rocco divenne un punto di riferimento per generazioni di cittadini. Tra i suoi meriti viene ricordata anche l'individuazione di uno dei primi casi di Aids in Italia, episodio che contribuì al conferimento della Croce d'Oro al valore per la carriera da parte del presidente della Repubblica Francesco Cossiga.

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