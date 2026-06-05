Il consigliere comunale di opposizione Fabio Fresi ha presentato un'istanza di accesso agli atti rivolta al Comune di Arzachena e alla società partecipata Geseco. Arzachena Srl, chiedendo una serie di informazioni e documenti relativi all'organizzazione interna, alla gestione del personale e ai criteri adottati per l'assegnazione di incarichi e responsabilità. Nella richiesta, Fresi sottolinea il ruolo strategico svolto da Geseco. nell'erogazione di servizi essenziali per la collettività e richiama la necessità di garantire trasparenza amministrativa, valorizzazione del personale e un clima lavorativo sereno.

Il consigliere evidenzia inoltre come, a suo giudizio, l'assenza della Commissione consiliare di garanzia e controllo renda ancora più importante l'esercizio diretto delle prerogative ispettive attribuite ai consiglieri comunali. Tra i documenti richiesti figurano l'elenco completo del personale in servizio con qualifiche, livelli contrattuali, mansioni e trattamento economico lordo annuo, l'organigramma aziendale aggiornato, il piano triennale del fabbisogno del personale e le procedure di selezione, assunzione e progressione interna in corso o programmate. Particolare attenzione viene riservata anche alle misure adottate per il benessere organizzativo, la prevenzione di fenomeni di mobbing, discriminazione e stress lavoro-correlato, oltre ai criteri utilizzati per individuare figure apicali e coordinatori dei servizi. Fresi chiede infine di verificare se la società abbia adottato criteri oggettivi e comparativi nella selezione dei responsabili, al fine di garantire adeguatezza professionale, imparzialità amministrativa ed efficienza nell'erogazione dei servizi pubblici affidati alla partecipata comunale. La documentazione è stata richiesta con carattere d'urgenza.

© Riproduzione riservata