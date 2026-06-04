Si è conclusa alle 6 del mattino una lunga notte di controlli ambientali condotta dalla Compagnia Barracellare di La Maddalena su tutto il territorio comunale. L'operazione, finalizzata al contrasto del campeggio abusivo e delle soste irregolari in aree non autorizzate, ha portato all'elevazione di diverse sanzioni amministrative con importi compresi tra 83 e 300 euro.

Ne dà comunicazione il comandante Salvatore Perra; non solo ma «molti operatori, dopo aver concluso il turno ordinario alle 19, hanno infatti garantito la propria disponibilità dalle 20 fino all'alba per assicurare la continuità dei controlli». I barracelli hanno monitorato alcune delle località più frequentate dell'arcipelago, tra cui Carlotto, Bassa Trinità, Morto, Strangolato, Monti d'Arena, Marginetto, Spalmatore, Puzzoni, Ricciolina, Isuledda, Cala Garibaldi, Due Mari, Punta Rossa, Cala Inglese e Porto Palma. «L'attività di vigilanza si inserisce nel più ampio programma di tutela del territorio e di contrasto agli illeciti ambientali, particolarmente intensificato con l'avvio della stagione estiva».

È dato infine per imminente l’ingresso di otto nuovi aspiranti barracelli, già risultati idonei alle visite mediche. Dopo il previsto maneggio armi presso il Tiro a Segno Nazionale di Sassari, sarà avviato l'iter per il conferimento della qualifica di Agenti di Pubblica Sicurezza. Una prospettiva che consentirà di rafforzare ulteriormente la presenza sul territorio e l'attività di tutela ambientale.

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