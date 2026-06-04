Da ieri 3 giugno sono scattati ad Arzachena i parcheggi a pagamento per le spiagge e borghi turistici la cui sosta è affidata alla società municipalizzata Geseco.

Sono interessati i borghi di Porto Cervo, Poltu Quatu e Baja Sardinia, Cannigione. Da ieri sono attivi i parcometri nelle aree di sosta, la App Easy Park per il pagamento con carta di credito da smartphone, la piattaforma www.parcheggiarzachena.it per l'acquisto degli abbonamenti online, i box office in cui prestano servizio gli addetti della società (aree principali).

Da venerdì 5 giugno sarà operativo anche l'ufficio abbonamenti presso l'info point turistico al Centro Malchittu (ingresso sud di Arzachena).

Sono previste particolari tariffe abbonamento per residenti, non residenti con regolare contratto di lavoro, o titolari di attività nel Comune di Arzachena. Ma anche per non residenti proprietari di immobili o ospiti di strutture ricettive, residenti nei Comuni limitrofi senza sbocco a mare. Esenzioni per autoveicoli di Forze armate, polizia, vigili del fuoco, mezzi di soccorso e, negli appositi spazi, i veicoli a servizio dei portatori di persone con disabilità.

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