Vasco Rossi in concerto a Olbia, il 12 e il 13 giugno, l'amministrazione comunale attiva il Coc. A partire da oggi e fino alla fine dell'evento, il sindaco, Settimo Nizzi, ha convocato il Centro operativo comunale per gestire eventuali criticità date dal “rilevante impatto locale” che le due serate live dell'artista hanno sull'ordine pubblico, anche nei giorni a ridosso.

Sotto il palco dell'Olbia Arena si stima un flusso di spettatori molto elevato, si legge nel documento, “e un'alta concentrazione di persone nell'area circostante che potrebbe comportare l'insorgere di problematiche in termini di sicurezza e per l'incolumità dei partecipanti e di tutti i cittadini”.

© Riproduzione riservata