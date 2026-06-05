Qualche seduta subito dopo l'elezione, poi i dieci consiglieri provinciali e il loro presidente si sono riuniti nelle aule consiliari dei due Comuni capoluogo, prima a Olbia e l'ultima volta a Tempio, in attesa che vengano terminati i lavori per migliorare la funzionalità della sala del Consiglio della Provincia Gallura Nord Est Sardegna.

Da sistemare gli impianti per l'utilizzo di strumenti tecnologici e digitali e per l'acustica, come annunciato dal presidente, Settimo Nizzi, all'atto del suo insediamento, nella sala della sede istituzionale dell'ente, nel palazzo di via Nanni a Olbia, è in corso un restyling completo. Rinnovati gli arredi, sono state acquistate trenta sedute in pelle e con gambe in bronzo e rifoderati (in pelle) i banchi, per un importo di circa 20mila euro.

Procede, intanto, l’iter per sopraelevare l'immobile che ospita anche gli uffici tecnici della Provincia: ieri è stato determinato il passaggio di consegne del gruppo di lavoro impegnato nel progetto di ampliamento, anche in previsione di un'implementazione del personale dipendente, attualmente sottodimensionato rispetto alle esigenze. L'importo complessivo per realizzare l'intervento è di poco più di un milione e 300mila euro.

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