Si sono affidati al navigatore, che li ha portati su strade impervie e mulattiere. E alla fine si sono persi.

È stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Tempio, questo pomeriggio intorno alle 16, per recuperare una famiglia di turisti tedeschi – padre, madre e una bimba di due anni – che aveva smarrito l’orientamento vicino alla diga del Liscia, in territorio di Luras.

La squadra, ricevendo indicazioni precise, è riuscita a individuare i turisti per riaccompagnarli, sani e spaventati, sulla strada per la Marinedda.

(Unioneonline/E.Fr.)

© Riproduzione riservata