Il navigatore li porta su mulattiere a Luras: recuperata una famiglia tedescaCoppia con una figlia di due anni a bordo si perde e chiede aiuto ai vigili del fuoco
Si sono affidati al navigatore, che li ha portati su strade impervie e mulattiere. E alla fine si sono persi.
È stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Tempio, questo pomeriggio intorno alle 16, per recuperare una famiglia di turisti tedeschi – padre, madre e una bimba di due anni – che aveva smarrito l’orientamento vicino alla diga del Liscia, in territorio di Luras.
La squadra, ricevendo indicazioni precise, è riuscita a individuare i turisti per riaccompagnarli, sani e spaventati, sulla strada per la Marinedda.
(Unioneonline/E.Fr.)