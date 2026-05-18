È di tre feriti il bilancio di un pauroso incidente avvenuto nella tarda serata di domenica in Gallura, lungo la Statale 125, al chilometro 354, in territorio di Palau.

Tre i veicoli coinvolti nello scontro. Sul posto dopo l’allarme sono intervenuti i vigili del fuoco di Arzachena, che hanno soccorso le persone a bordo assieme al personale del 118.

Una donna è stata liberata dall’abitacolo dove era rimasta incastrata in seguito alla collisione. Poi il trasporto d’urgenza in ospedale. Sul posto anche i Carabinieri.

(Unioneonline)

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