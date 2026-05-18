Il Comando di Polizia Locale di Arzachena, in collaborazione con Egaf Edizioni, promuove “Incontro con l’Autore”, un percorso di aggiornamento professionale specialistico volto a potenziare le competenze operative della Polizia Locale, delle Forze dell’Ordine e degli operatori istituzionali del territorio.

«Il nostro obiettivo è garantire un presidio del territorio rigoroso e preparato di fronte alle evoluzioni legislative», precisa il comandante della Polizia Locale di Arzachena, Simone Testa. «La sicurezza stradale e la tutela dello straordinario patrimonio ambientale di Arzachena e della Gallura sono priorità assolute per l’Amministrazione Comunale. Investire nella formazione del personale significa tradurre questa visione in azioni di tutela concrete, efficienti e moderne per salvaguardare il territorio e garantire la sicurezza».

I lavori si svolgeranno presso il Conference Center di Porto Cervo, in via Porto Vecchio, dalle 8:30 - 13:30, secondo questo calendario: Giovedì 21 maggio: “Sicurezza Stradale e novità normative”. La prima sessione vedrà come relatore Giandomenico Protospataro, autore ed esperto di rilievo nazionale nella materia. L'intervento si focalizzerà sulle più recenti "Novità CDS e i relativi riflessi operativi". Verranno approfondite tematiche di stringente attualità per il controllo del territorio, tra cui la guida sotto l'effetto di alcool o stupefacenti, la circolazione dei veicoli stranieri, la disciplina dei dispositivi elettrici e delle e-bike, nonché l'analisi del nuovo reato di fuga pericolosa al posto di blocco o di controllo. Venerdì 22 maggio: “Tutela dell'Ambiente e gestione dei rifiuti”. La seconda giornata sarà affidata ad Alessandro Corrias, che guiderà il focus dal titolo “Rifiuti 2026. Dall’errato conferimento ai reati ambientali”. Un'analisi dettagliata che toccherà la disciplina sanzionatoria e i profili operativi, i reati contravvenzionali e le procedure per la loro estinzione, i delitti contro l'ambiente, la responsabilità amministrativa delle società e la gestione dei veicoli fuori uso.

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